Knoop is definitief doorgehakt: ook carnavalsstoet van Orde der Beursvrienden wordt afgelast Kristof Pieters

17 maart 2020

16u59 5 Kieldrecht De carnavalsvereniging Orde der Beursvrienden is door het gemeentebestuur van Beveren op de hoogte gebracht dat de geplande carnavalsstoeten van 4 en 5 april in Kieldrecht afgelast worden. Er was al beslist dat er geen evenementen meer mogen plaatsvinden tot 3 april, maar momenteel ziet het er naar uit dat die maatregel sowieso verlengd zal worden.

“Het was voor het gemeentebestuur geen makkelijke beslissing, want zij beseften ook dat heel wat carnavalisten alle hoop op Kieldrecht hadden gevestigd”, zegt Philip Van Cleemput van de Orde der Beursvrienden. “Traditioneel organiseren we elk jaar de laatste carnavalsstoet in de regio. Wie het nieuws een beetje volgt, zal evenwel ook beseffen dat wellicht het ergste nog moet komen. We gaan er dan ook vanuit dat de huidige voorzorgsmaatregelen wellicht verlengd en mogelijk nog strenger zullen worden. Het heeft dan ook geen enkele zin meer om ons aan die strohalm van hoop vast te houden om dan wellicht een paar dagen voor het feestweekend alsnog alles te moeten afgelasten. Met enorm veel spijt in ons carnavalshart maar met de juiste dosis gezond verstand, zeggen wij dus vaarwel aan een carnavalsseizoen dat er eigenlijk nooit één is geweest.”