Kluis gestolen bij inbraak in Gravendreef Kristof Pieters

04 maart 2020

15u58 3

Er werd dinsdag een inbraak vastgesteld in een woning in de Gravendreef in Beveren. Bij de inbraak werd een kluis ontvreemd. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de daders precies de woning zijn binnengeraakt.