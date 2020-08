Klimteam brandweer evacueert zwaargewonde man uit ruim van schip Kristof Pieters

09u13 0 Kallo Het RED-team van de brandweer heeft donderdagavond een zwaargewonde man uit het ruim van een schip gehaald in de Waaslandhaven in Kallo. Het slachtoffer, een bemanningslid van een vrachtschip dat aangemeerd lag bij Euroports, was metersdiep naar beneden gevallen.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk. Het slachtoffer lag in een ruim geladen met buisstructuren en kon met de hoogtewerker van de brandweer niet geëvacueerd worden. Het RED-team van de Hulpverleningszone Waasland, dat gespecialiseerd is in reddingen op hoogten en diepten, maakte een touwstructuur aan een havenkraan om het slachtoffer zo veilig aan wal te krijgen. De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.