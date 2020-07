Klimaatrobuust woonproject Farnèselaan is voorbeeld voor Vlaanderen Kristof Pieters

23 juli 2020

16u15 0 Beveren Het woonproject van Interwaas in de Farnèselaan in Melsele is een schoolvoorbeeld hoe een verkaveling op een groene klimaatbestendige manier kan ingericht worden. Dat vinden ze niet alleen bij Interwaas maar ook Blauwgroenvlaanderen.be. Dat is een nieuw gelanceerde website voor professionals die zich bezig houden met de inrichting van de publieke ruimte in Vlaanderen.

Al enkele jaren op rij wordt bevestigd wat experts al langer voorspellen: de klimaatverandering brengt ons lange droge periodes, afgewisseld met felle piekbuien. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater er niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. Bij de inrichting van de publieke ruimte is dan ook een mindshift nodig om water de ruimte te geven die het nodig heeft.

Via de gemeenten kreeg VLARIO, het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, wel vaker de vraag of er goede voorbeelden beschikbaar waren. Er werd begin dit jaar daarom een oproep gedaan om projecten in te dienen. Het resultaat vind je op de gloednieuwe website Blauwgroenvlaanderen.be ontwikkeld in samenwerking met Aquafin.

De gemeente Beveren diende het Interwaasproject in de Farnèselaan in Melsele in en dat werd nu geselecteerd als een van de voorbeelden voor Vlaanderen. De wijk is nog in volle ontwikkeling. Alle verhardingen op het privédomein moeten gebeuren met waterdoorlatende materialen en iedere woning zal het regenwater van de daken opvangen en hergebruiken en/of infiltreren. In het project werd ook een bufferbekken aangelegd die tegelijk dienst doet als vijver waar de toekomstige bewoners kunnen verpozen. In totaal worden er ook 175 bomen aangeplant.

