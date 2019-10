Kleuters Centrumschool trekken laarsjes aan om natuur te ontdekken Kristof Pieters

01 oktober 2019

10u39 4 Beveren De Centrumschool in Beveren is dit schooljaar van start gegaan met een nieuw project: ‘laarsjesdag’. Op regelmatige tijdstippen zullen kleuters de natuur intrekken. “Niet alleen om er over te leren maar ook om er later mee zorg voor te dragen”, zegt Caroline Bogaert, zorgcoördinator kleuters bij de Centrumschool.

“We zijn er van overtuigd dat de natuur een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van een jong kind”, vervolgt Caroline. “Er liggen heel wat leerkansen in de natuur voor het grijpen. Zowel beweging komt aanbod maar zelfs wiskundige begrippen, taal en sociale vaardigheden. We willen hen ook met de natuur leren omgaan want het zijn zij die er later zorg voor moeten dragen.”

Het project is nu gelanceerd in de tweede kleuterklas. De kleuters zullen per thema één dag naar buiten trekken. “Weer of geen weer, we trekken onze laarzen aan. Onze gemeente biedt dan ook heel veel mogelijkheden om met de kinderen de natuur in te trekken.”