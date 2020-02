Klanten en brandweer springen mee in de bres voor stormschade bij brasserie De Hen Kristof Pieters

10 februari 2020

16u25 0 Melsele Dankzij de hulp van enkele klanten en het snelle optreden van de brandweer is de stormschade bij brasserie De Hen op de Heirbaan in Melsele beperkt gebleven. Door de harde wind werd het dak van een bijgebouw weggeblazen.

Zaakvoerder Ivo De Maeyer baat de brasserie samen met zijn echtgenote Marleen al 22 jaar uit maar een storm als zondagavond heeft hij nooit eerder meegemaakt. “Onze zaak was open en er waren klanten aanwezig toen de wind steeds harder begon te waaien”, vertelt hij. “Eén van de vaste klanten maakte me erop attent dat er iets mis was. Ik dacht eerst dat er enkel een paar bloempotten waren omgewaaid maar toen ik buiten poolshoogte ging nemen, bleek het dak gaan vliegen.”

Enkele klanten schoten Ivo echter meteen ter hulp. “We hebben paletten en bakstenen op de resterende stukken van het dak gezet. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse en heeft vervolgens alles vakkundig terug dichtgemaakt. Gelukkig maar want in de schuur staat onze koelcel en ook de voorraad drank ligt daar opgeslagen.”

De deuren sluiten bleek uiteindelijk niet nodig. “Ik heb een uurtje niet achter het fornuis kunnen staan maar alle klanten zijn met een volle maag buiten gegaan”, knipoogt hij. “Bij deze wil ik wel alle helpende handen bedanken en dan vooral de brandweer voor hun efficiënt optreden. Zonder hen had ons bijgebouw er wellicht niet meer gestaan.”