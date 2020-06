Klanten De Repliek verrassen uitbaatster Sophie met mooie cheque: “Een voorschot om verzoeknummertjes te draaien” Kristof Pieters

11u56 7 Melsele Sophie De Laat, uitbaatster van café De Repliek in Melsele, heeft de onverwachte steun gekregen van heel wat klanten om de sluitingsperiode te overbruggen. Robby Van Stappen, Fif Van de Vyver en Geneviève Goris zamelden 1.329 euro in. “Het is eigenlijk eerder een voorschot”, klinkt het lachend. “In ruil hebben we hier een lijst van meer dan honderd verzoeknummertjes klaarliggen.”

De Repliek is nog een echte volkscafé en ook hier worden de dagen naar de heropening afgeteld. Sofie De Laat nam de zaak een jaar geleden over en de gedwongen sluiting heeft natuurlijk financieel gevolgen. Om haar een hart onder de riem te steken besloten Robby Van Stappen, Fif Van de Vyver en Geneviève Goris om een benefietactie te organiseren op Facebook. Alle drie zijn ze niet alleen trouwe klant, maar staan ze ook geregeld achter de draaitafel. Zo ontstond het idee om klanten verzoeknummers te laten aanvragen in ruil voor een vrije donatie. “Er werd een besloten groep opgericht onder de naam ‘Vrienden van De Repliek”, vertelt Robby Van Stappen. “We hebben iedereen uitgenodigd behalve Sophie, want het moest een verrassing blijven. Mensen konden via de groep verzoeknummers aanvragen die op een later tijdstip gedraaid zullen worden in ruil voor een gift. In totaal zijn er meer dan honderd platen aangevraagd, goed voor een cheque van 1.329 euro.”

De verrassing bleek geslaagd want tijdens kluswerken in haar zaak werd Sophie verrast door enkele klanten en familieleden die haar de cheque kwamen overhandigen. De caféuitbaatster is aangedaan door zoveel sympathiebetuigingen. “Ik heb mijn klanten natuurlijk enorm hard gemist en ik kijk uit naar het moment waarop we mogen heropenen”, reageert ze. “De sluiting is financieel een zware dobber geweest, maar het gemis van vrienden en klanten was groter. Het zal natuurlijk wel een tikkeltje anders zijn als ze niet meer aan de toog mogen hangen. We zijn ook zo’n typisch café waar men de avond of nacht komt afsluiten. Bij deze dus al een oproep naar iedereen om wat vroeger dan anders een pint te komen drinken”, lacht Sophie.