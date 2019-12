Klachten over slechte verlichting in Vrasenestraat, feestverlichting brengt binnenkort tijdelijk oplossing Kristof Pieters

01 december 2019

10u17 0 Beveren Handelaars en bezoekers van de Vrasenestraat klagen over de wel erg erbarmelijke verlichting van de winkelstraat. Op sommige plekken is het ’s avonds en ’s nachts pikdonker en zien mensen amper een hand voor de ogen. Schepen Filip Kegels (N-VA) belooft beterschap. Er is nieuwe verlichting op komst maar de gemeente is afhankelijk van de planning van Fluvius.

Het was gemeenteraadslid Annick Van de Vyver (Beveren 2020) die de gevaarlijke situatie aankaartte op de voorbije gemeenteraad. Ook Marijke De Graef (VB) sloot zich bij de klachten aan. “Vooral ter hoogte van de vroegere Panos en Ma Copine is het pikdonker”, stelt ze vast. Het raadslicht vraagt zich af of er geen noodverlichting kan geplaatst worden aan de verschillende bouwwerven.

Volgens schepen Filip Kegels (N-VA) is dit een voorwaarde die in de vergunning is opgenomen. Hij belooft dit te laten nakijken. “Het grote probleem zijn de vele werven in de Vrasenestraat. Er zijn een aantal gevels verdwenen waar normaal gezien verlichtingsarmaturen hingen. De definitieve verlichting is op komst maar we zijn afhankelijk van de planning van Fluvius. Binnenkort zal wel de eindejaarsverlichting geplaatst worden. Het is natuurlijk een tijdelijke oplossing maar de problemen zullen hierdoor iets minder acuut zijn.”