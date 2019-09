Kind (9) lichtgewond bij botsing tussen 2 wagens op E34 Kristof Pieters

29 september 2019

14u05 0 Beveren Een kind van 9 jaar is zondagmiddag lichtgewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 personenwagens op de E34 in Kallo.

Het ongeval gebeurde rond 12 uur in de richting van Zelzate. De bestuurster van een Mazda kwam uit de richting van de Liefkenshoektunnel en verloor in de bocht van de R2, net voor de samensmelting met de E34, de controle over haar wagen. De auto slipte en tolde rond tot op de E34. De bestuurder van een Renault kon een aanrijding niet meer vermijden. Beide wagens raakten beschadigd en werden getakeld. Een kindje van 9, dat in één van de wagens zat, raakte lichtgewond. Er was tijdelijk lichte verkeershinder.