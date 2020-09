Kilometerslang oliespoor door defect aan landbouwvoertuig Kristof Pieters

17 september 2020

18u29 0 Kieldrecht De brandweer heeft donderdag de handen vol gehad met de opkuis van een oliespoor in de Kouterstraat en Molenstraat in Kieldrecht. Een landbouwvoertuig was hydraulische olie verloren.

Het was de landbouwer zelf die het olielek opmerkte en plichtsbewust de hulpdiensten belde. De brandweer probeerde de olie eerst met water en detergent te verwijderen maar het bleek een hardnekkig goedje. Daarom werd de civiele bescherming in bijstand gevraagd. Die beschikken over een machine die is uitgerust met een hogedrukreiniger op heet water.