KET moet minitheater ter beschikking stelling van andere verenigingen Kristof Pieters

05 november 2019

19u06 0 Beveren De gemeente Beveren heeft een afsprakennota opgesteld voor het gebruik van het minitheater in het oud zwembad. Theater KET krijgt voorrang maar daarnaast zal de zaal ook door andere verenigingen gebruikt kunnen worden.

De kuip van het oude zwembad in de Klapperstraat werd ingericht als theater en is ook de nieuwe thuisbasis van de toneelvereniging KET - Kamer Edelweiss Toneelgroep Beveren. De gemeente Beveren investeerde een bedrag van 95.000 euro voor het brandveilig maken, het plaatsen van een luchtgroep en verwarmingsinstallatie, de nodige elektriciteitswerken en de theaterstoeltjes. Daarnaast investeerde KET zelf een bedrag van 30.000 euro onder andere voor de betonwerken voor de tribune, het plaatsen van binnen- en buitendeuren en de inrichting van de backstage en dergelijke meer.

Eerder werd principieel beslist om KET het voorkeursrecht voor gebruik te geven, maar de ruimte daarnaast ook ter beschikking te stellen van andere verenigingen. Dit is nu formeel bekrachtigd in een gebruikersovereenkomst en een afsprakennota met KET. Rekening houdend met de gedane investeringen moet de toneelvereniging geen vergoeding betalen, enkel 25 euro forfaitair als bijdrage in de kosten van de nutsvoorzieningen.

De zaal kan door andere vereniging enkel gebruikt worden voor culturele activiteiten zoals podiumvoorstellingen, lezingen of vergaderingen en enkel verenigingen uit Beveren komen in aanmerking. Er moet ook rekening worden gehouden met de kalender van KET. KET mag voor het gebruik van de licht- en geluidsinstallatie een beperkte vergoeding vragen evenals een waarborg.

Sp.a staat kritisch tegenover de beslissing. “In deze overeenkomst wordt duidelijk dat de zaal met absolute voorrang voor toneelvereniging KET zal dienen”, zegt Méline Rovillard. “Beveren telt nog verschillende andere toneelgezelschappen zoals Muzart, Toekoer, De kleine kunst, Kunst Veredelt, enz. Vanuit al deze gezelschappen komen al jarenlang signalen dat er te weinig zaaltijd voor handen is in Beveren.”