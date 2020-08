Kermissen mogen dit najaar doorgaan Kristof Pieters

19 augustus 2020

14u31 1 Beveren Na een positieve evaluatie van de kermis in Haasdonk, heeft het college beslist dat alle andere kermissen dit najaar ook mogen doorgaan. Er zullen uiteraard wel strikte veiligheidsmaatregelen gelden. Van vrijdag 28 tot zondag 30 augustus staat de kermis alvast op de Grote Markt om het leed van de afgelaste Beverse Feesten een klein beetje te verzachten.

De toelating voor de kermissen is wel onder voorbehoud dat de federale coronamaatregelen niet verstrengd worden. Sowieso zijn mondmaskers verplicht vanaf 12 jaar. Stewards houden hierop toezicht. Elke kermis zal ook een circuit hebben met in- en uitgang. De gemeente voorziet in de nodige handhygiëne. Na de kermis eind augustus in Beveren is er een kermis in Verrebroek van 29 augustus t/m 2 september. In Melsele kan men gaan schieten of smoutebollen eten van 5 t/m 9 september en in Kallo staat de draaimolen opgesteld van 12 t/m 16 sept. Kieldrecht sluit het rijtje af van 26 t/m 30 september. Als allerlaatste is er nog de oktoberkermis in Beveren van 17 t/m 25 oktober.