Kermis Haasdonk krijgt alsnog groen licht: “Maar wel verplichte looprichting en controle door steward” Kristof Pieters

12 augustus 2020

16u53 4 Haasdonk Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) besliste vandaag dat de kermis in Haasdonk, die eerder omwille van de coronamaatregelen geannuleerd was, toch kan doorgaan. De kermis start zondag 16 augustus.

“Gelukkig blijven de coronacijfers in Beveren op dit moment onder controle”, licht Van de Vijver toe. “We gingen even over de alarmdrempel, maar begin deze week kregen we het goede nieuws dat we als gemeente terug onder die drempel doken. Het deed ons besluiten om de zaken iets gedifferentieerder aan te pakken. Daardoor kan de kermis van Haasdonk toch doorgaan.”

Dat de kermis alsnog kan doorgaan betekent echter niet dat er geen voorzorgsmaatregelen genomen worden. “Want ook nu blijft waakzaamheid geboden”, vervolgt de burgemeester. “Zo zal de praktische organisatie van de kermis van Haasdonk sterk lijken op die van de wekelijke markt in Beveren. De kermis wordt afgesloten en zal een verplichte looprichting kennen. Daarnaast wordt de in- en uitgang gecontroleerd door een steward. Hij zal er enerzijds op toezien dat er niet te veel mensen aanwezig zijn, maar anderzijds ook dat de geldende regels gerespecteerd worden.”

Filip Kegels (N-VA), schepen van markten en kermissen, is blij dat de kermis toch kan doorgaan. “Het wordt steeds duidelijker dat de coronacrisis niet alleen impact heeft op onze fysieke, maar zeker ook op onze mentale gezondheid. Een kermis zorgt ervoor dat mensen op een veilige manier kunnen buitenkomen en dat ze hun gedachten even kunnen verzetten.”

Het gemeentebestuur zal in navolging van deze beslissing ook de organisatoren van andere Beverse kermissen proactief contacteren om te zien of ook deze alsnog kunnen doorgaan.