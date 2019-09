Katoen Natie neemt transportbedrijf Joosen over Kristof Pieters

30 september 2019

19u10 3 Beveren Katoen Natie heeft maandag bekend gemaakt dat ze het Antwerpse transportbedrijf Joosen heeft overgenomen. Het personeel en het management blijven in dienst.

Transport Joosen is een familiaal geleid transportbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer van zeecontainers en vooral zogenaamde ‘doktransporten’. Naast een team van planners en administratief personeel telt het bedrijf meer dan 180 chauffeurs.

Via haar zelfstandige transportondernemingen Valkeniersnatie NV en Katoen Natie Trucking NV heeft Katoen Natie reeds een sterke ‘transportpoot’ in de Antwerpse Haven. Met de overname van Transport Joosen wil Katoen Natie haar aanwezigheid op dat vlak nog verder versterken en zo de cruciale aan- en afvoer van containers naar haar magazijnen ook in de toekomst blijven verzekeren. In het verleden was er reeds een nauwe samenwerking tussen beide bedrijven en dat heeft de aanzet gegeven tot deze overname. Kurt Joosen blijft actief als leidende kracht achter transport Joosen. Alle werknemers, de volledige vloot en alle activiteiten worden integraal overgenomen door Katoen Natie.