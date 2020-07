Kaaimuur van jachthaventje Doel in slechte staat Kristof Pieters

04 juli 2020

16u24 0 Doel De kaaimuur van het haventje in Doel is in bijzonder slechte staat. Er is sprake van verzakkingen en diepe putten. De partij Beveren 2020 vraagt aan de gemeente om bij AWV aan te dringen op een snelle herstelling.

Er werden op hellende kaaimuur intussen al een aantal nadarhekken geplaatst om veiligheidsredenen. “Maar als deze verzakkingen zich uitbreiden wordt de toegang tot de helling belemmerd om de boten in en uit het water te halen”, zegt Jan Creve van Doel 2020. “Spoedige herstellingswerken zijn noodzakelijk of de veiligheid en de werking van de watersportvereniging De Noord komt in het gedrang. De havenmeester kaartte het probleem reeds in 2019 aan bij het agentschap AWZ.”

In de gemeenteraad polste Creve naar de intenties van de gemeente in dit dossier. Volgens schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) zal er bij AWV worden aangedrongen om actie te ondernemen.