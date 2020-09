Kaaimuur jachthaven Doel dreigt in te storten: “Er is geen tijd meer te verliezen” Kristof Pieters

09 september 2020

16u09 4 Doel Havenmeester Paul De Belie en watersportvereniging De Noord trekken aan de alarmbel. De kaaimuur langsheen de slipway is zwaar verzakt en dreigt binnenkort in te storten. Ook het gemeentebestuur is verontrust door de situatie en vraagt aan de Vlaamse Waterweg in te grijpen. Die wil echter geen grote investeringen doen zolang er geen duidelijkheid bestaat over de toekomst van Doel én het haventje. “Maar als er nog lang getalmd wordt, moet er helemaal niks meer beslist worden”, klinkt het ongerust.

De eerste verzakkingen werden in mei vorig jaar al vastgesteld maar sindsdien is de situatie zienderogen achteruit gegaan. Intussen is de volledige kaaimuur langsheen de slipway afgesloten met nadarhekken vanwege het instortingsgevaar. “De kaaimuren dateren uit de jaren dertig”, weet havenmeester Paul De Belie. “Het zijn betonnen elementen die door houten palen op hun plaats worden gehouden. We weten ook niet wat de verzakkingen veroorzaakt, maar vermoedelijk is er een deel fundering weggespoeld. Hoe dan ook is de situatie intussen erg zorgwekkend. Een deel van de kaaimuur helt al gevaarlijk over en het is een kwestie van tijd voor alles instort. In dat geval zijn we zowel de doorgang naar de Schelde als onze slipway kwijt.”

Het jachthaventje van Doel wordt nog altijd intensief gebruikt door de watersportvereniging De Noord. De vereniging telt meer dan honderd leden. In het haventje liggen zo’n 35 boten aangemeerd op een vaste ligplaats maar daarnaast zijn er ook heel wat mensen die de slipway gebruiken om boottochtjes te maken op de Schelde. Havenmeester Paul De Belie meldde de problemen met de verzakkingen al meermaals. “Er wordt wel geluisterd maar jammer genoeg komt er geen actie”, legt hij uit. “Vorige week is de Vlaamse Waterweg nog de kaaimuur komen inspecteren, zowel aan land als vanuit een bootje.”

Onzekerheid over toekomst

In de gemeenteraad polste Jan Creve (Beveren 2020) ook al meermaals naar een stand van zaken. Volgens schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) is er al overleg geweest met de Vlaamse Waterweg. “Maar die wil voorlopig geen zware investeringen doen zolang er nog niks beslist is over de toekomst van Doel en het jachthaventje. Daarover loopt momenteel een studie. Ze bekijken nu hoe ernstig de verzakkingen zijn en of er tijdelijk andere ingrepen kunnen gebeuren. Ik begrijp dat ze geen nieuwe kaaimuren willen bouwen als men niet weet of het haventje zal blijven, verdwijnt of misschien wel wordt uitgebreid. Maar dat neemt niet weg dat men een grote verantwoordelijkheid draagt op vlak van veiligheid. Die veiligheid moet ten allen tijde gegarandeerd worden.”

Jan Creve vreest echter dat de Vlaamse Waterweg de luxe van tijd niet meer heeft. “Aan de studie is geen timing verbonden en bovendien is alles opgeschort door de minister als straf omdat er een aantal groepen naar de Raad van State zijn getrokken tegen de havenuitbreiding. Het gaat hier echter wel om infrastructuur die nog altijd gebruikt wordt door een watersportvereniging met een bloeiende werking.”

Waardevol patrimonium

Bij De Noord hopen ze dat er snel uitsluitsel komt. “Het gaat hier toch om een stuk waardevol patrimonium”, vindt de havenmeester. “Elk jaar vindt op dit stuk kaai de Scheldewijding plaats maar het is twijfelachtig of deze nog zal kunnen doorgaan. We vragen dat er op z’n minst al ingrepen gebeuren zodat de kaai niet verder wegzakt. Ik heb zelf dertig jaar in Doel gewoond en mijn vrouw is hier geboren. Het zou bijzonder jammer zijn mocht onze jachthaven verloren gaan. Het haventje van Prosperpolder zijn we al kwijt en de plannen voor een jachthaven in het fort van Kallo zijn geschrapt. Dit is de enige plek in de gemeente waar we nog met boten in de Schelde kunnen en dat moeten we koesteren.”