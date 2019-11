KA stelt sporthal buiten openingsuren ter beschikking van verenigingen en clubs Kristof Pieters

14 november 2019

14u14 1 Beveren Het KA Beveren gaat haar nieuwe sportaccommodatie buiten de schooluren via de gemeentelijke sportdienst ter beschikking te stellen van de sportclubs. Hiervoor werd recent een overeenkomst opgesteld met het gemeentebestuur

Door het stijgend aantal sportclubs en verenigingen is er een tekort aan sportinfrastructuur. Omdat de gemeente natuurlijk niet kan blijven bouwen is de sportdienst op zoek gegaan naar externe partners. Een eerste overeenkomst is nu afgesloten met het KA Beveren. De school nam recent een fraaie nieuwe sporthal in gebruik De samenwerking is volgens het gemeentebestuur een win-winsituatie voor beide partners. De school krijgt extra inkomsten via verhuur en de gemeente moet niet zelf extra sportinfrastructuur uitbouwen. De gebruiksvergoeding varieert van 10 euro per uur voor een deel van de sporthal tot 36 euro voor de gehele sporthal. De vergoeding voor de grote danszaal is 15 euro per uur en 10 euro voor de kleine polyvalente zaal.