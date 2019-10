Juwelen weg bij inbraak in Peter Benoitlaan Kristof Pieters

24 oktober 2019

Woensdag werd er ingebroken in een woning in de Peter Benoitlaan in Beveren. Een raam aan de achterzijde van de woning werd geforceerd. De dieven gingen onder meer aan de haal met juwelen en een bankkaart. Er werd dezelfde dag ook ingebroken in een woning in de Dennenlaan in Haasdonk. Ook hier werd een raam aan de zijkant van de woning geforceerd. De dieven doorzochten de hele woning. Wat er juist gestolen is, is nog niet geweten.