Juwelen gestolen bij reeks inbraken Kristof Pieters

03 februari 2020

14u08 3 Beveren Dieven hebben afgelopen vrijdag ingebroken op verschillende adressen in Beveren. Daarbij werden vooral juwelen buitgemaakt. Bij één woning werd een dief betrapt door de bewoner.

Vrijdag werd er ingebroken in twee woningen in de August De Boeckstraat in Beveren. Uit de ene woning werden er juwelen gestolen. Wat er uit de andere woning gestolen werd, is nog niet geweten. Vrijdagavond werd ook een inbraak vastgesteld in een woning in de Peter Benoitlaan in Beveren. De hele woning werd doorzocht. Er werden juwelen gestolen. Tot slot werd vrijdagmiddag ook nog ingebroken in een woning in de Albert Panisstraat in Beveren. De dader nam de vlucht toen hij werd opgeschrikt door de thuiskomst van de bewoner.

Zaterdagochtend werd ook nog een poging tot inbraak vastgesteld in een woning in de Snoeckstraat in Beveren. Daar zijn de dieven niet binnengeraakt.