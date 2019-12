Juwelen gestolen bij inbraak in Wilgenlaan Kristof Pieters

09 december 2019

16u09 0 Kieldrecht Zondagnamiddag werd er ingebroken in een woning in de Wilgenlaan in Kieldrecht. Dieven gingen aan de haal met juwelen.

Zondagavond werd er ook nog een inbraak vastgesteld in een woning in de Sint-Engelbertusstraat in Prosperpolder. Onbekenden forceerden een deur aan de achterzijde van de woning. De hele woning werd doorzocht. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.