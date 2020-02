Juwelen en wisselgeld gestolen Kristof Pieters

05 februari 2020

18u04 2 Beveren Dinsdagnamiddag werd er een inbraak vastgesteld in een woning in de Gentseweg in Beveren. Er werden juwelen en wisselgeld gestolen.

Dieven hebben ook geprobeerd in te breken in een woning in de Willem Van Doornyckstraat in Haasdonk. Ze zijn er echter niet binnengeraakt. De inbraakpoging werd dinsdagvoormiddag vastgesteld.