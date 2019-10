Juwelen en uurwerken gestolen bij inbraak in Herman Teirlinckstraat Kristof Pieters

11 oktober 2019

Dieven hebben donderdag ingebroken in een woning in de Herman Teirlinckstraat in Beveren. Een raam aan de achterzijde van de woning werd geforceerd. Er werden juwelen en uurwerken gestolen.