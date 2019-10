Juwelen en geld weg bij inbraken in Dennenlaan en Pauwstraat Kristof Pieters

14 oktober 2019

Zaterdag werd er ingebroken in een woning in de Dennenlaan in Haasdonk. Op het eerste gezicht werden er juwelen gestolen. Ook in het tuinhuis werd er ingebroken. Noch in Haasdonk werd zaterdagochtend een inbraakpoging vastgesteld in een woning in de Zandstraat. Tot slot hebben dieven zaterdag ook ingebroken in een woning in de Pauwstraat in Melsele. Daar werd een som geld gestolen.