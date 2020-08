Juwelen en geld weg bij inbraak in Pauwstraat Kristof Pieters

31 augustus 2020

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Pauwstraat in Melsele. Ze gingen aan de haal met juwelen en een som geld. De inbraak gebeurde tussen woensdagavond en zaterdagvoormiddag.