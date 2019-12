Juwelen en geld weg bij inbraak in Gaverlanddam Kristof Pieters

03 december 2019

Dieven hebben maandagavond ingebroken in een woning in de Gaverlanddam in Beveren. Ze gingen aan de haal met juwelen en geld. Maandagavond werd er ook ingebroken in een woning in de Leliestraat in Beveren. Daar werd niets gestolen.