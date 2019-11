Juwelen en cosmeticaproducten gestolen bij twee inbraken in Dennenlaan Kristof Pieters

04 november 2019

11u47 0 Beveren In de Dennenlaan in Haasdonk werd er ingebroken in twee woningen. Telkens werd er een raam ingeslagen met een steen. Uit de ene woning werden er juwelen gestolen, uit de andere woning werden er cosmeticaproducten ontvreemd.

De inbraken werden zondag vastgesteld en gebeurden tussen 27 oktober en 3 november.

Zaterdag werd er ook al een inbraak vastgesteld in een woning in de Zavelgelaagstraat in Kallo. De hele woning werd doorzocht. Er werd niets gestolen.

Dieven hebben eveneens geprobeerd in te breken in een appartement in de Floralaan in Beveren. Ze zijn er echter niet binnengeraakt. De inbraakpoging werd zaterdag vastgesteld.

Tot slot werd er ingebroken in een woning in de Mirabellenlaan in Melsele. De dieven gingen aan de haal met een laptop en een som geld.

