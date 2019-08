Jurgen De Kerf verlaat N-VA voor Vlaams Belang Kristof Pieters

16u55 32 Beveren Voormalig gemeenteraadslid Jurgen De Kerf (44) heeft de partij N-VA verlaten en zich aangesloten bij Vlaams Belang. De Kerf is misnoegd over de interne manier van werken, vooral bij de verdeling van de mandaten.

Jurgen De Kef is acteur en uitbater van theaterzaal De Gekke Haan in Kallo. Hij werd bij de verkiezingen in 2012 rechtstreeks verkozen voor de gemeenteraad. Vorig jaar stond hij opnieuw op de lijst maar vanop de 11de plaats slaagde hij er niet in zijn zetel terug binnen te halen. “De beslissing om op te stappen bij N-VA is niet omdat ik niet tegen mijn verlies kan”, benadrukt De Kerf. “Ik kan me echter niet verzoenen met de manier waarop men met uittredende raadsleden omgaat. Men is nog niet eens komen praten om te polsen wat de ambities zijn. Bij de verdeling van de mandaten heeft het bestuur een eigen lijst voorgelegd. Ik heb niet eens de kans gekregen om me kandidaat te stellen.” De Kerf was voor zijn periode bij N-VA al lid bij Vlaams Belang en keert nu terug naar de oude stal. “De reden waarom ik zes jaar geleden overstapte naar N-VA was het cordon sanitair. Ik wou wegen op het beleid. De ‘lightversie’ van Vlaams Belang heeft me echter toch niet kunnen bekoren. Ik ben intussen toegetreden tot het bestuur van Vlaams Belang Beveren en zal nu vanuit mijn ervaring en kennis de huidige ploeg bijstaan met advies. Het is wel de bedoeling om binnen vijf jaar opnieuw op de lijst te staan.”