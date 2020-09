Jur Schryers (Waasland-Beveren) na vierde verlies op rij: “Geen geheim dat we dringend versterking nodig hebben” Luc Verweirder

13 september 2020

13u59 0 Beveren Na een vierde nederlaag op rij stapten de spelers van Waasland-Beveren niet bepaald gelukkig de bus op aan Jan Breydel zaterdagavond. “Het is nu wel duidelijk aan het worden dat we toch wat extra kwaliteit kunnen gebruiken, want ook nu weer pakken we te gemakkelijk tegengoals”, zucht Jur Schryvers.

De 23-jarige middenvelder had nog enkele andere ontgoochelingen weg te slikken dan enkel het niet zo onlogische verlies tegen kampioen Club Brugge. Niet alleen ging na het vertrek van Maximiliano Caufriez de aanvoerdersband over naar de meer ervaren Aleksandar Vukotic, terwijl Schryvers het langst op de Freethiel voetbalt, maar vroeg in de tweede helft op Jan Breydel werd de kleine knokker uit de Noorderkempen eerder verrassend naar de kant gehaald.

“Ik kon best nog een halfuur doorgaan, maar bij de beslissing van de coach moet ik me neerleggen”, zegt Schryvers. “Hij zal niet tevreden geweest zijn over mijn prestatie, want tactisch bleven we in dezelfde slagorde. Tja, ik ga stilaan naar de honderd matchen in de Jupiler Pro League, maar als 23-jarige kan en mag ik me nog geen routinier voelen.”

Lichte strafschop

Waasland-Beveren maakte de voorbije seizoenen de duidelijke keuze voor (jonge) Belgen, maar Schryvers pleit toch voor het binnenhalen van wat meer ervaring.

“Wat er momenteel op bestuursniveau allemaal speelt, is nog niet geheel duidelijk voor ons als spelers”, geeft hij aan. “We zien de technische directeur Torrecilla vaak, maar hij is nu wellicht ook meer met het bestuurlijke dan met het sportieve bezig. Het is geen geheim dat we versterking nodig hebben en het liefst heel snel. Een beetje ervaring mag er best bijkomen. Want zoals we ook nu weer zo gemakkelijk goals slikken, en alweer op stilstaande fases, dat gaat aan het vertrouwen vreten. Die penalty vond ik nogal licht, Dennis zocht hem echt. Door die prachtgoal van Daan Heymans kwamen we goed terug, maar de 2-1 viel veel te snel.”

Schryvers werd iets meer dan drie jaar geleden door Philippe Clement van de Brugse beloften meegenomen naar Waasland-Beveren en daar gelanceerd. Maar zaterdag spraken ze elkaar niet.

“Philippe zal altijd belangrijk voor mij blijven”, aldus Schryvers. “Maar voor de match was er geen tijd om elkaar kort te spreken en na afloop zat ik te veel met die teleurstelling om het resultaat in mijn hoofd.”