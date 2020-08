Jumbo opent eind dit jaar eerste winkel in Oost-Vlaanderen en zoekt 70 lokale medewerkers Kristof Pieters

24 augustus 2020

18u26 0 Beveren In het Pareinpark in Beveren is de bouw gestart van het grootwarenhuis Jumbo. Het wordt de eerste winkel in de provincie voor de Nederlandse supermarktketen. De vacatures zijn intussen al vacant. Er worden zo’n 70-tal lokale medewerkers aangeworven.

Na Albert Heijn is Jumbo de grootste supermarktketen van Nederland met 21,6% marktaandeel en meer dan 660 winkels. In november vorig jaar werd in ons land de eerste winkel geopend. Nu staat de teller op vier vestigingen. De uitbreiding van het Nederlandse supermarktconcern liep door de coronacrisis wat vertraging op. Het was aanvankelijk de ambitie om 12 tot 15 winkels te openen tegen eind dit jaar maar het zullen er uiteindelijk 8 zijn. Beveren krijgt de primeur voor het Waasland en meteen ook voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Belgisch assortiment

De bouwwerken in het Pareinpark zijn al begonnen en Jumbo wil eind 2020 de winkel openen. Net als bij Albert Heijn komt er ook een specifiek Belgisch assortiment. “De inwoners van Beveren zullen er onze unieke Jumbo producten kunnen ontdekken zoals de Wapenaer kaas en het La Place assortiment maar ook de Belgische klassiekers zoals versbereid stoofvlees. We gaan trouwens ook kwaliteitsvlees van Belgische origine in de rekken hebben”, benadrukt Peter Isaac, managing director van Jumbo België.

Prijsbreker

Albert Heijn is al actief in Beveren en ook alle andere grote spelers zoals Colruyt, Carrefour, Delhaize, Lidl en Aldi zijn er actief. Dat nu ook Jumbo hier een vestiging opent, betekent vooral goed nieuws voor de consument. De supermarktketen is namelijk een prijsbreker en wil het grootste assortiment aan de laagste prijs aanbieden. Daarnaast mikt men echter ook op beleving en vers bereid voedsel. Vier jaar geleden werd daarom de restaurantformule La Place overgenomen. Onder die naam wordt een groot gamma bereide gerechten aangeboden.

Sterke expansie

Om de vestiging te laten draaien, is Jumbo nu al met de aanwervingscampagne gestart, voornamelijk via sociale media. Er worden zo’n 70 mensen gezocht, van medewerker voor de vulploeg tot kassabedienden. “We willen op termijn naar zo’n honderd Jumbo winkels groeien en om deze ambitie te halen, zijn we eigenlijk nu al actief op zoek naar medewerkers in alle provincies van Vlaanderen”, vervolgt Peter Isaac. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit voor elkaar gaan krijgen.”

Solliciteren kan via jumbowerkt.nl/belgie.

Kruidvat

Jumbo is niet de enige keten die zich in het complex zal vestiging. De totale netto verkoopoppervlakte bedraagt 3.322 vierkante meter -waarvan Jumbo met 2.000 vierkante meter de grootste ruimte krijgt. Daarnaast zal ook Kruidvat er een nieuwe winkel openen, bovenop het bestaand filiaal dat er nu al is in het centrum van Beveren. Voor de keten in derde pand is nog geen naam bekend.