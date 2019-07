Jubileumviering met vijf priesters uit de Polder Kristof Pieters

03 juli 2019

17u09 1 Beveren Vijf priesters uit de polder zullen maandag 8 juli samen een eucharistieviering opvoeren in de kerk van Doel. Aanleiding is het vijftigjarig priesterjubileum van Bernard Lenaerts.

Op zaterdag 6 juli 1969 werd Bernard Lenaerts in de Sint-Baafskathedraal in Gent tot priester gewijd. Een week later, zondag 14 juli 1969, volgde dan de eerste mis in de kerk van Doel.

Ter gelegenheid van dit 50-jarig priestjubileum is er op maandag 8 juli om 10 uur in de kerk van Doel een eucharistieviering met Pastoor Daniël Vande Velde en vier nog levende priesters uit de polder: pater Ivo Cleiren van de abdij van Tongerlo, pater Antoon Van Gijsel van de abdij van Averbode en priesters Omer Roels en Bernard Lenaerts van het bisdom Gent.

Op kermismaandag is er in Doel traditioneel een misviering voor de overledenen van de parochie. Het Sint-Gregoriuskoor van Kieldrecht zal voor de muzikale noot zorgen.

Na de mis wordt door het kerkbestuur aan alle aanwezigen een receptie aangeboden. Iedereen is van harte welkom op deze plechtige viering op maandag 8 juli om 10 uur.