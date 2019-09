Jubileumjaarmarkt trekt massa volk naar Prosperpolder Kristof Pieters

01 september 2019

17u58 0 Beveren Het was zondag koppen lopen in het anders zo rustige Prosperpolder. Voor de 25ste keer vond de ‘grootste jaarmarkt van het Waasland’ plaats en die naam hebben ze bij dit jubileum alle eer aangedaan.

“Volgens onze eerste inschattingen waren er meer bezoekers dan andere jaren. De parkings stonden kort na de middag zogoed als vol”, aldus het feestcomité. Wat de jaarmarkt zo populair maak? “Ongetwijfeld de locatie maar ook het kindvriendelijke karakter.”

Veel volk was er ook dit keer voor de vaste waarden van de jaarmarkt zoals de behendigheidsproeven met tractoren en het ganzenrijden. Bij dit stukje folklore is het de bedoeling dat de ganzenrijders om de beurt vanop trekpaarden de kop van een gans proberen trekken. Het dier was uiteraard vooraf ingeslapen door een dierenarts. Het leek op het eerste zicht een makkelijke opdracht maar het was zwoegen voor de deelnemers die om beurt een stevige trek mochten geven aan de kop van het dier. Er vloeide niet alleen bloed van de ganzenkop maar ook van de handen van de ruiters.

Iets vrediger ging het eraan toe in het centrum van Prosperpolder waar heel wat standjes waren opgezet. Modelbouwvereniging Zuid-Zuidwest gaf vaardemonstraties en dankzij het mooie weer vloeide het Prosperbier rijkelijk.