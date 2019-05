Jubilerende fanfare De Pollekes musiceert onder de Menenpoort Kristof Pieters

30 mei 2019

18u18 0 Beveren De muzikanten van de fanfare Leopold en Albertisten uit Kieldrecht, beter bekend als De Pollekes, zullen donderdag 31 mei geschiedenis schrijven want ze mogen die dag musiceren onder de Menenpoort in Ieper.

Op de wanden van de indrukwekkende Menenpoort staan de namen gebeiteld van 54.896 soldaten van de Commonwealthlanden die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden en van wie geen identificeerbaar stoffelijk overschot werd gevonden. Elke avond om klokslag 20 uur wordt het verkeer onder de Menenpoort stilgelegd om de klaroenblazers van de Last Post Association de kans te geven hun eerbetoon te blazen ter nagedachtenis van de soldaten die in de Eerste Wereldoorlog op Belgisch grondgebied vochten en sneuvelden. Maar ook muziekbands, koren en andere groepen die de plechtigheid wensen op te luisteren kunnen daartoe een verzoek indienen. En dat is dus wat de Pollekes hebben gedaan naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de fanfare.

Manu Dillis en Romain De Wilde zijn de initiatiefnemers. “Het idee is eigenlijk ontstaan tussen pot en pint aan de toog”, vertelt Manu. “Een poging wagen om zelf daar de Last Post te spelen was het oorspronkelijk idee, maar daar zijn we al heel snel van afgestapt. Dat is immers exclusief voorbehouden aan de klaroenblazers van de Ieperse brandweer. Maar om daar sowieso te mogen musiceren, moet ook een redelijk strakke procedure gevolgd worden. Dat parcours hebben we met succes afgelegd en musiceren onder de Menenpoort wordt absoluut een hoogtepunt voor onze fanfare”, weet Manu nu al zeker.