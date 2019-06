Jubilerende fanfare brengt ‘Blond Polleke’ op de markt Kristof Pieters

07 juni 2019

12u15 3 Beveren Onze regio is een nieuw streekbier rijker. Het bestuur van de Kieldrechtse Koninklijke Fanfare Leopold- en Albertisten, of kortweg De Pollekes, heeft een eigen biertje uitgebracht. Dat gebeurt naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de fanfare.

Marc Van Hoylandt, al jaren actief in de fanfare, nam het initiatief. Een vriend behaalde een prijs met een zelf vervaardigd biertje. Het winnende recept van 3 soorten hop en 3 soorten mout werd een beetje aangepast maar vormt wel de basis voor het ‘Blond Polleke’. Marc liet bij brouwerij Paenhuys in Nieuwkerken en drie proefbrouwsels met verschillende gisten maken. Eind vorig jaar organiseerde brouwer Paul Van Nieulande een proefdag voor enkele bestuursleden. Philip Van Cleemput, Philip Dillis, Marc Van Hoylandt en Eduard Staut mochten oordelen en hun keuze viel op een biertje dat dicht tegen een gewone pils aanleunt, met een alcoholgehalte van 6,5 %.

Eind juni wordt het in café Sleutelhof, dat elke maand een ander bier promoot, voor het eerst geschonken. Het zal nadien ook verkrijgbaar zijn in andere kroegen in Kieldrecht, Nieuw-Namen en omgeving. Uiteraard zal het Blond Polleke ook rijkelijk vloeien tijdens het feestweekend van 16, 17 en 18 augustus. Dan vindt naar aanleiding van het jubileumjaar een tentoonstelling en muziekfestival plaats.