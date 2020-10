Jozef Schelfhout maakt rentree in gemeenteraad Kristof Pieters

01 oktober 2020

16u16 1 Beveren Jozef Schelfhout heeft zijn herintrede gemaakt in de Beverse gemeenteraad. Hij volgt Björn Vaerenbergh op in de Vlaams Belang-fractie.

Schelfhout legde op de laatste zitting, dinsdagavond, de eed af in handen van burgemeester Marc Van de Vijver. Hij stond als eerste opvolger op de lijst. Jozef Schelfhout (70) is de ouderdomsdeken van Vlaams Belang Beveren. Hij zetelde 24 jaar onafgebroken in de gemeenteraad, maar geraakte bij de laatste stembusslag twee jaar geleden niet meer verkozen. Nu maakt hij dus toch nog zijn rentree in de raad.