Joos Vijd verwelkomt publiek tijdens autovrije én coronaveilige zondag Kristof Pieters

15 september 2020

15u20 2 Beveren Het college gaf groen licht om ook dit jaar weer een Autovrije Zondag in Beveren te organiseren maar dan wel op coronaveilige wijze. Er werd een mooi programma in elkaar gestoken met de historische figuur van Joos Vijd als rode draad.

Op zondag 20 september vindt de Autovrije Zondag plaats in Beveren. De centrumstraten zijn autovrij van 12 tot 18 uur en op en rond de Grote Markt is er van alles te doen. Sommige activiteiten zijn met voorinschrijving om het maximum aantal deelnemers onder controle te houden. Dezelfde maatregelen gelden als op de dinsdagmarkt: verplicht dragen van mondmasker, volgen van looplijnen en het gebruik van handgel aan de ingangen.

Het programma staat grotendeels in het teken van ‘Vijd Awa’, het cultureel en toeristisch erfgoedproject rond Joos Vijd, Beverenaar en schenker van het beroemde Lam Gods van Van Ecyk.

Joos Vijd en Lieve Borluut wandelen gekleed in prachtige kledij op een paard door de winkelstraten. Zij worden vergezeld door snoep gooiende monniken. Er is ook middeleeuws straattheater met het mysterieuze ’Wesen van Saeftinghe’. De Orde van het Pilorijn presenteert een heus middeleeuws wagenspel. Op een boerenkar brengen ze het luchtig blijspel van het Geheim van de Rechtvaardige Rechters. Er zijn voorstellingen om 13.30, 15 en 16.30 uur. De Euverbraeckehoeve zorgt voor duurzaam vervoer met een paardenkar in een middeleeuws kleedje tussen de Kasteeldreef en Cortewalle. Aan de zijkant van de Sint-Martinuskerk stelt de Pretcamionette zich op met een springkasteel en kinderanimatie voor de kleinsten.

De reuzen zoeken ‘pijnders’ om in de volgende jaren trots te blijven verschijnen in hun wijk of deelgemeente. U krijgt de kans om het zelf eens te ondervinden wat het is een ‘onderkruiper’ te zijn.

Met een gids kom je alles te weten over de middeleeuwse Sint-Martinuskerk, een geliefde plek van de familie Vijd. Met extra film over koster Rijkhard van Liedekerke en de Sint-Martinuskerk uit de erfgoedapp Vijdland. Verder kan men de overzichtstentoonstelling over Joos Vijd bezoeken in Hof ter Welle en tegelijk de vijf VIJD-bieren proeven. In het kasteel Cortewalle loopt nog een expo van Stefaan Van Biesen die zich liet inspireren door Vijd.

Het programma is terug te vinden op www.beverenbuiten.be. Daar kann men ook reserveren voor een aantal activiteiten uit het aanbod. De meeste activiteiten zijn gratis.

Mobiliteitsmarkt

Uiteraard is ook mobiliteit een thema tijdens de Autovrije Zondag. Op de Grote Markt is er ook doorlopend van 12 tot 18 uur een mobiliteitsmarkt met gratis fietslabeling, slowbiking en een autodeelsalon. KD-Bikes voert een kleine technische controle van de banden en lichten uit en organiseert gratis proefritten met een elektrische fiets.

Herfstshoppingweekend

Traditioneel wordt op Autovrije Zondag ook het Herfstshoppingweekend georganiseerd. Op zondag zijn normaliter alle winkels open zijn van 13.00 tot 17.00 uur. Het thema van de Herfstshopping is ‘mode’. De handelaars van de Warande hebben hiervoor extra aandacht met een paar mooie modebubbels waaraan een etalagewedstrijd is gekoppeld met mooie prijzen. Aangenaam Winkelen Beveren beloont alle klanten met gratis popcorn en suikerspin op vertoon van een kasticket en dit voor de eerste driehonderd klanten op zaterdag en op zondag. Verder zijn er grime, extensions en gekke kapsels, een ballonplooier, een zeepbelleman enz.