Joos Vijd, opdrachtgever van het Lam Gods, wordt jaar lang in de kijker gezet: “Hij heeft meer dan honderd afstammelingen in Beveren” Kristof Pieters

14 mei 2020

16u56 26 Beveren Iedereen kent het Lam Gods en de gebroeders Van Eyck, maar de opdrachtgever van het wereldberoemde werk is minder bekend: Joos Vijd. Nog minder bekend is dat hij een rasechte Beverenaar was, geboren in het kasteel Singelberg. Naar aanleiding van de restauratie van het Lam Gods zet Beveren een jaar lang de figuur van Joos Vijd in de kijker. Een eerste initiatief is een kruidentuin in Hof ter Saksen, waar alle planten werden verzameld die op het Lam Gods staan afgebeeld.

Het Vijd-jaar zou normaal een grootse kick-off hebben gekregen, maar door de coronacrisis is deze in het water gevallen. “De tentoonstellingen, lezingen en andere evenementen worden verschoven naar het najaar, maar intussen gaan we wel al starten met een aantal activiteiten die ‘coronaproof’ zijn”, zegt schepen van erfgoed Inge Brocken (N-VA).

Joos Vijd staat zelf ook afgebeeld op het Lam Gods. De man van middelbare leeftijd staat rijkelijk uitgedost te pronken op één van de buitenpanelen. “Over de gebroeders Van Eyck is al veel geschreven, maar over Joos Vijd is iets minder geweten”, zegt erfgoedmedewerker Bert Verwerft. “Het staat wel vast hij een rasechte Beverenaar was. Hij is geboren in het kasteel Singelberg en woonde hier ook tot zijn dertigste. Pas na zijn huwelijk is hij naar Gent verhuisd. Hij was ook eigenaar van kasteel Cortewalle en grondlegger van een middeleeuws gasthuis voor pelgrims en passanten dat uitgroeide tot het grootste klooster van Beveren. Hij overleed in 1439.”

Bastaardkinderen

De opdracht voor het Lam Gods gaf hij volgens historici mogelijk omwille van zijn onvervulde kinderwens. “Er zijn geen rechtstreekse afstammelingen en zijn broers hadden enkel bastaardkinderen”, vult archivaris Carine Goossens aan. “In die tijd was dat geen schande. Ze mochten wel de naam dragen van hun vader, maar kregen niet de adellijke titel. En het Lam Gods zullen de afstammelingen dus ook niet kunnen terugvorderen”, lacht Carine. “In het kader van ons VIJDAWA-jaar hebben we een oproep gedaan naar die afstammelingen en dat zijn er heel wat in Beveren: zo’n honderdtal. Normaal zouden we een grote reünie houden, maar die is door de coronacrisis uitgesteld.”

Een heel aantal van die afstammelingen figureren wel in filmpjes die gemaakt zijn over het leven van Joos Vijd. “Er zijn ook podcasts opgenomen met bekende Beverenaars zoals Eline De Munck, haar moeder is trouwens zelf een Vijd”, vervolgt Bert Verwerft. “Deze zomer starten we met een fiets- en wandelroute van 32 of 7 km met tal van stopplaatsen waar men de podcasts kan beluisteren door een QR-code in te scannen. Op verschillende plaatsen in het landschap zijn een tiental schrijnen geplaatst, een knipoog naar het Lam Gods.”

Tuin uit de tijd van Vijd

Wat je nu al kan bezoeken is de ‘Tuin uit de tijd van Vijd’. “We hebben in Hof ter Saksen alle kruiden en planten verzameld die op het Lam Gods staan afgebeeld”, vertelt Christa Maes van de dienst natuurontwikkeling. “Bij de recente restauratie van het werk zijn die nog beter zichtbaar geworden. Ze werden allemaal geïdentificeerd en hier nu samengebracht. Er is nog een andere link met Hof ter Saksen want één van de bastaardzonen, Jan Vijd, was een fervent herborist.” Het was een hele zoektocht naar alle planten. Een aantal zijn in bruikleen uit de plantentuin van Meise.

Er staan nog heel wat andere activiteiten op het programma zoals een boek, een sneukeltocht, een zoet en zout Vijdgebak van de Beverse bakkers en de uitgave van vijf artisanale Vijdbieren van ‘Bier Verenigt’ op het programma. Wat de expo’s betreft is het wachten op richtlijnen van de overheid. Meer info volgt binnenkort op de Facebookpagina van Vijd Awa.