Jongeren ervaren in virtual reality gevaren van spoorlopen Kristof Pieters

13 juni 2019

16u41 0 Beveren De leerlingen van het GTI konden donderdag ervaren wat de gevaren zijn van spoorlopen. In virtual reality werden ze de stuipen op het lijf gejaagd met een bijzonder realistisch ogend filmpje. Spoorwegbeheerder Infrabel pakte in het Waasland voor het eerst uit met deze nieuwe sensibiliseringscampagne dat ervoor moet zorgen dat jongeren de verkeersregels op het spoorwegdomein respecteren.

Zo’n 300 leerlingen tussen de 12 en 14 jaar van het GTI kregen donderdag les over spoorveiligheid. Na de theorie was er ook de praktijk. Via het vibrerend podium van ‘The Floor’ konden jongeren een realistische VR-ervaring rond spoorlopen beleven. De deelnemers zien in een film in 360 graden vanuit het oogpunt van Theo, een jongen die de verkeersregels niet naleeft, met alle gevolgen vandien. De VR-bril, het geluid en de trillingen van het podium zorgen voor een levensechte ervaring die jongeren bewust moet maken van de gevaren van spoorlopen.

“Het was echt wel angstaanjagend”, getuigt Kamiel Van Raemdonck (12). “Ik respecteer sowieso altijd de regels en ben nog nooit over een spoorwegovergang gefietst waarvan de slagbomen sluiten. En dat zal zeker niet gebeuren na het zien van dit filmpje”, huivert hij nog na.

“Dit filmpje is gebaseerd op een waar verhaal maar uiteraard wordt het dramatisch einde ervan niet getoond”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “We hopen echter wel dat we door deze virtuele ervaring jongeren nog meer bewust kunnen maken van de gevaren.”

Zes overwegen sluiten op termijn

In 2018 was er voor het eerst in lange tijd een daling van het aantal meldingen van spoorlopen maar het fenomeen blijft een groot probleem. “In Oost-Vlaanderen waren er vorig jaar 101 meldingen”, vervolgt Petit. “Het echt aantal ligt natuurlijk nog veel hoger. De jongeren doen het enerzijds voor de kick maar vaak ook om een kortere weg te nemen. Het zijn trouwens zeker niet alleen jongeren. Een studie onthulde onlangs nog verbijsterende resultaten: bijna de helft van duizend ondervraagde Belgen negeerde het voorbije half jaar de verkeersregels aan overwegen.”

The Floor is nu het nieuwste wapen in de strijd tegen onveilig gedrag op spoorwegdomein. “Daarnaast doen we ook heel wat inspanningen om de infrastructuur zelf veiliger te maken. Momenteel loopt er een studie voor de afschaffing en vervanging van de zes overwegen in Melsele en Beveren. Op termijn moeten alle gelijkgrondse overwegen verdwijnen. In de Beekmolenstraat, Pauwstraat en Gentstraat komt een fietstunnel in de plaats en in Appelstraat komt een brug voor alle verkeer. In Beveren zal de overweg van Doornpark vervangen worden door een brug en die van de Haasdonkbaan door een fietstunnel. Begin 2020 zal de studie klaar zijn en in 2021 zullen de eerste werken starten. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd.”