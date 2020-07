Jonge skaters halen slag thuis en vinden luisterend oor voor groter en uitdagender skatepark Kristof Pieters

13u56 0 Beveren Een groep jonge skaters is door schepen van sport Katrien Claus (CD&V) ontvangen nadat hun oproep voor een groter, veiliger en uitdagender skatepark in een mum van tijd meer dan 4.300 likes kreeg op Instagram. Het huidige terrein in de Diederik Van Beverenlaan is volgens de jongeren niet zo geschikt voor beginnende skaters. Er komt volgend jaar een totale heraanleg van de oude atletiekpiste en dan zal ook het skatepark worden aangepakt.

Skaten zit duidelijk terug in de lift. Op het skateterrein op het oude atletiekplein in Beveren proberen jongeren alle dagen nieuwe kunsten uit. Maar het terrein heeft ook zijn beperkingen. Enkele jonge skaters waaronder Lowie d’Hooge en Jules Vansteenkiste lanceerden op Instragram een oproep voor een nieuw skatepark. Ze hoopten dat de gemeente zou luisteren als ze 2.000 likes zouden verzamelen. Intussen staat de teller al op 4.370 likes en werden ze ontvangen door schepen van sport Katrien Claus (CD&V).

“Het is zeker geen slechte skateterrein maar voor beginners is het te moeilijk”, leggen de jongens uit. “We willen eigenlijk meer lage toestellen en vooral een gladdere ondergrond.” Ook stairs en een skatebowl staan hoog op het verlanglijstje. “We zien dat het skatepark alle dagen gebruikt wordt. Onze vragen worden door veel jongeren gedeeld.”

Herinrichting atletiekplein

Schepen Claus heeft wel oren naar de opmerkingen van de jonge skaters. “En de timing is bovendien ideaal want we waren eigenlijk net van plan om de hele site eens onder handen te nemen”, legt ze uit. “Het oud atletiekplein is een populaire ontmoetingsplaats voor jong en oud maar het mag wel wat opgefrist worden. Het Koninklijk Atheneum is bijvoorbeeld vragende partij om er een plek in te richten waar jongeren ’s middags hun boterhammen kunnen opeten. We willen ook wat extra speeltoestellen plaatsen want de aanpalende wijk is de voorbije jaren verjongd.”

Ontwerper aanstellen

De gemeente zal nu een ontwerper onder de arm nemen die alle wensen en noden bijeen moet leggen. Het huidig omnisportterrein blijft zeker behouden. De toekomst van de vroegere looppiste, die nadien een laagje asfalt kreeg, is minder zeker. “Die neemt eigenlijk veel plaats in beslag en zouden we een andere bestemming kunnen geven”, zegt de schepen. “Ze wordt wel gebruikt om kleine kinderen te leren fietsen maar dat kan ook op de parking van de sporthal hier vlakbij. We moeten uiteraard ook rekening houden met het internationaal straattheaterfestival. Het centrale grasveld zal dus eveneens behouden blijven.”

Overleg met buurt

Er komt ook nog overleg met een werkgroep van de aanpalende Molenbergwijk. “Daar is een erg actief buurtcomité en momenteel zitten de bewoners met de gemeente samen om te bekijken hoe de wijk verfraaid kan worden en welke mobiliteitsingrepen er kunnen gebeuren. Het spreekt voor zich dat zij ook inspraak krijgen bij de heraanleg van het oude atletiekplein.”

Een concrete timing ligt er nog niet vast maar er is wel al budget voorzien op de meerjarenplanning. “We hadden er nog even mee willen wachten maar door de vraag van de skaters gaan we alles wat sneller opstarten dan gepland. Volgend jaar hopen we te kunnen starten.”