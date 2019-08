Jonas Van Dosselaer is Vlaams kampioen ‘troswerpen’ Kristof Pieters

14u45 1 Doel In Doel vond voor de eerste maal vond het Vlaams kampioenschap Troswerpen plaats. Diegene die de bolder met de tros van de grootste afstand wist te treffen was gewonnen. De 32-jarige Jonas Van Dosselaer uit Haasdonk kroonde zich tot de allereerste Vlaams Kampioen Troswerpen.

“Vooral rustig blijven was de sleutel tot succes,” verklapt Jonas. De wedstrijd begon met een afstand van 1 meter. Elke ronde kregen de deelnemers 3 werpkansen en werd de afstand een halve meter groter. Er waren 14 deelnemers. “We zijn zeer tevreden met het aantal en diversiteit van de deelnemers”, zegt organisator Pieter Ghysels van Atlasail.be. “Jong, oud, mannen en vrouwen, iedereen deed mee. Voor de wedstrijd begon kregen ze de tijd om te oefenen. Sommige deelnemers hadden al ervaring en andere helemaal niets. Ongelooflijk hoe snel er sommige mee weg waren. Ook de toeschouwers waren fantastisch. Naarmate de afstand groter werd, steeg de spanning bij zowel de deelnemers als het publiek. Er was groots enthousiasme en mooi sportiviteit op het speelterrein. We zijn zeer tevreden met deze geslaagde eerste editie en kijken uit naar volgende jaar.” Voor de volledigheid: Jonas Van Dosselaer werd kampioen met een worp van 6 meter.