Jo De Rycke is nieuwe voorzitter voor Beverse adviesraad Lokale Economie Kristof Pieters

02 maart 2020

17u58 0 Beveren De gemeentelijke Raad voor Lokale Economie heeft een nieuwe voorzitter: Jo De Rycke, zaakvoerder van het bouw- en betonbedrijf De Rycke gebroeders. Deze adviesraad slaat de brug tussen het gemeentebestuur en de Beverse ondernemers.

Jo De Rycke volgt notaris en voormalig UNIZO-voorzitter Vincent Lesseliers op, die het voorzitterschap niet langer kon combineren met zijn professionele taken.

De Raad Lokale Economie Beveren werd medio 2015 officieel opgericht om Beverse ondernemers de kans te bieden om in overleg te gaan met het gemeentebestuur. In deze raad zetelen onder meer middenstandsorganisaties maar ook vertegenwoordigers van grotere KMO’s nemen hier een plaats in.

De nieuwe voorzitter, Jo De Rycke, is bekend als zaakvoerder van een betoncentrale en handel in bouwmaterialen. “Ik ben persoonlijk erg tevreden over de werking van de Raad Lokale Economie”, zegt De Rycke. “Onder het voorzitterschap van Vincent Lesseliers werden al een pak realisaties gedaan zoals de opmaak van een Beleidsplan Economie. Vorig jaar werd ook de uitreiking van ‘BEA’s’ geïntroduceerd. BEA staat voor ‘Beverse Economische Ambassadeur’ en is bedoeld om verdienstelijke Beverse ondernemers te huldigen. Dit project krijgt dit jaar zeker een vervolg.”