Jeugdwedstrijd tussen Melsele en Lokeren stopgezet na tumult op en naast het veld Kristof Pieters

02 oktober 2019

13u08 5 Melsele/Lokeren Een jeugdwedstrijd tussen de Svelta Melsele en Sporting Lokeren is het voorbije weekend vroegtijdig afgefloten na tumult op en naast het veld.

Het ging om een wedstrijd bij de MIN17 provinciale A. Toen er vijf minuten voor het fluitsignaal een fout werd gemaakt op een speler, kwam het tot een opstootje. De scheidsrechter deelde enkele gele en rode kaarten uit maar kreeg de gemoederen niet bedaard, waarna hij besloot om de wedstrijd stop te zetten. Op dat moment stond het 1-1. Volgens Dirk Melis, voorzitter van Svelta Melsele, is het de eerste keer dat een jeugdwedstrijd wordt stopgezet door tumult op het veld. “Het heeft zeker niks te maken met het feit dat om het een Wase derby ging tegen Lokeren. De derby’s zijn normaal altijd gezellig, zeker als we tegen Waasland-Beveren spelen. De sfeer zat dit keer niet goed, ook niet naast de zijlijn trouwens. Niet dat er grote groepen supporters waren, maar er is ook daar wat geroepen en dan kan het natuurlijk snel uit de hand lopen. We betreuren dit uiteraard en hopen dat dit om een eenmalig incident gaat.”