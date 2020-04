Jeugdraad heeft een boodschap voor de Beverse jongeren: “Wij zien ulder geiren in ulder kot” Kristof Pieters

27 april 2020

15u29 0 Beveren Op de Grote Markt van Beveren staat sinds zondag een bijzondere boodschap te lezen: “Wij zien ulder geiren in ulder kot”. Het gaat om een actie van de Beverse jeugdraad (JRB) met een knipoog naar de campagne die vorig jaar werd gevoerd.

In het Beverse straatbeeld dook vorig jaar rond deze tijd een geheimzinnige boodschap op: “wij zien ulder geiren”. Na enkele dagen kwam aan het licht dat om een vernieuwingsoperatie ging van de Beverse jeugdraad. Vandaag verschijnt de boodschap opnieuw om alle jongeren een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden.

“Normaal gezien was het afgelopen zondag ‘Dag van de Beverse jeugd’, een dag waarop alle jeugdbewegingen van Beveren samen komen om een groot massaspel te spelen”, zegt voorzitter Jan Frederik D’Hollander. “Die kon uiteraard niet doorgaan, maar we vonden het een ideaal moment om onze dank en respect te uiten voor alle Beverse jongeren. Alle activiteiten voor en door jongeren zijn momenteel niet mogelijk. Sport, jeugdbeweging, samen afspreken, fuiven en een galabal, het gaat allemaal niet door en dat vraagt veel van hen.”

Collega-voorzitter Anneleen De Rycke sluit zich daar volmondig bij aan: “Het is mooi om te zien hoe veerkrachtig onze Beverse jeugd is en hoe ze er samen het beste van proberen maken. Als je ziet hoe elke jeugdbeweging zijn werking nu online uitvoert, dan kan je alleen maar verbaast zijn over hun creativiteit. Wij als jeugdraad hebben ook onze wekelijkse ‘challenges’, zo moeten ze deze week een filmpje doorsturen waarbij ze een graffiti-spuitbus opvangen en terug weggooien. Als we die filmpjes dan aan elkaar plakken, lijkt het of we die spuitbus aan elkaar doorgeven. Zo heeft iedereen toch meegewerkt aan onze boodschap op de markt van Beveren.” Het filmpje kan u hier bekijken.

Meer over samenleving

mensen

jongeren