Jeugdhuis Djem is halve eeuw jong en dat wordt gevierd met reünie van alle generaties Kristof Pieters

24 oktober 2019

16u52 0 Melsele Jeugdhuis Djem uit Melsele is 50 jaar geworden en dit jubileum wordt gevierd met een groots feestweekend. Zaterdag 2 november is er een reünie waarop alle generaties van de voorbije halve eeuw welkom zijn.

De festiviteiten begint met een galareceptie op donderdag 31 oktober. Het feestweekend zet zich op vrijdagavond 1 november verder met een fuif met vier verschillende dj’s: Crowd Control, Fusic&Molder, Tim Arisu en Shizzle le Sauvage. De eerste twee zijn lokale Beverse helden, de twee laatste namen hebben al ruime ervaring met sets op Tomorrowland en Rock Werchter.

Zaterdagavond 2 november wil Djem alle generaties van 50 jaar jeugdhuis herenigen. De organisatie heeft daarvoor de Djemmies in het leven geroepen: de eigen Djem awards. Op basis van 50 jaar ludieke verhalen zullen een aantal prijzen worden uitgereikt. Aan de hand van verhalen en anekdotes over die fantastische Djemtijd wordt een show op poten gezet.

Op zondag 3 november smijt Djem in de namiddag de deuren open. De Dambrugstraat wordt afgesloten tussen het Kerkplein en het kruispunt met de Kalishoekstraat en wordt omgevormd tot speelstraat. Er is een kindertheater, Melseelse jeugdverenigingen staan er met hun kraampje en er loopt een muziekband rond en er is straattheater.

‘s Avonds zal William Boeva met zijn try out ‘Leveren jullie ook aan huis?’ instaan voor een mooie afsluiter. Voor deze show zijn nog kaarten verkrijgbaar.

