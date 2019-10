Jeppa Sport introduceert interactieve turnzaal van de toekomst: “Net alsof je in een videospelletje bent beland” Kristof Pieters

31 oktober 2019

14u11 0 Beveren Een lichtjes verduisterde sporthal en een muur waarop allerlei interactieve spelletjes worden geprojecteerd. Het Wase Jeppa Sport verhuurt deze ‘turnzaal van de toekomst’ als enige in België en Nederland en is ervan overtuigd dat binnen tien jaar elke sporthal uitgerust zal zijn met een projector. “Maar het is zeker niet de bedoeling om de turnleerkracht te vervangen”, lacht medezaakvoerder Jelle Bettens.

Jeppa Sport is een organisatiebureau van onder meer kindersportkampen en teambuildingactiviteiten. Het bedrijf werd opgericht door twee Wase turnleerkrachten: Jelle Bettens uit Zwijndrecht is parttime aan de slag bij de OLV-school in Kruibeke en Jonas Bosman uit Kieldrecht werkt deeltijds als gymleerkracht bij de basisschool De Toren in Melsele.

Sinds september zijn ze de enige in ons land die de interactieve turnzaal van het Canadese Lü verhuren. Het gaat om een zware investering van 25.000 euro maar de belangstelling bij scholen en bedrijven is bijzonder groot.

“De installatie bestaat uit een grote wand projectie, een krachtig licht- en geluidssysteem en een 3D-camera met bewegingsdetectie”, legt Jelle uit. “In principe kan elke muur hiervoor gebruikt worden. Er komen geen sensoren aan te pas. Het is de camera die de bewegingen volgt. In totaal zijn er zo’n 25-tal spelletjes en elk jaar komt er een nieuw op de markt.” De grens tussen de fysieke en de virtuele ruimte vervaagt, waardoor kinderen het gevoel hebben in een echt videospel te belanden.

Donderdag mochten kinderen tijdens een sportkamp in ’t Wit Zand in Melsele de interactieve turnzaal eens uittesten. Het jonge volkje is er snel weg mee want elke klas is tegenwoordig uitgerust met een smartboard en ook thuis op de tablet spelen ze vaak spelletjes met een touchscreen. “Het grote verschil is dat ze hier ook moeten bewegen en niet in de zetel zitten”, vervolgt Jelle. “De meeste spelletjes bestaan erin om met een bal een bewegend object te raken. Er is ook een puzzel die draait wanneer je die juist raakt met de bal of een diertje op de muur dat groter wordt als je het aantikt. Er staan ook wiskunde- en taalopdrachten op. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Jeppa Sport verhuurt Lü voor 600 euro per dag. “Omdat de installatie nog vrij duur is, zijn veel scholen, sportkampen of gemeentelijke sportdiensten geïnteresseerd om ze te huren. Maar ook volwassenen kunnen er mee aan de slag. We hebben het recent nog opgesteld voor een volleybalclub. De moeilijkheidsgraad kan aangepast worden van kleuter- tot volwassenenniveau. In scholen is het vooral leuk om bijvoorbeeld een opendeur wat op te luisteren in plaats van het traditionele springkasteel op de speelplaats. Ik denk persoonlijk wel dat deze technologie de komende jaren een flinke opmars zal kennen. Eigenlijk zijn we hiermee aan het pionieren. Binnen dit en tien jaar zullen de meeste sporthallen uitgerust zijn met een projector. Het zal uiteraard nooit de turnleerkracht vervangen. We zorgen bij de verhuur altijd voor begeleiding maar in principe kan iedereen de installatie bedienen.”

Meer info: www.jeppasport.com