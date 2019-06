Jan Creve bundelt geschiedenis van actiecomité Doel 2020 in boek: “We zitten na 20 jaar eindelijk mee rond de tafel” Kristof Pieters

17 juni 2019

17u20 2 Beveren Al 20 jaar lang voert het actiecomité Doel 2020 een strijd voor het behoud van het Scheldedorp Doel en de omliggende polder. Jan Creve, de drijvende kracht achter het comité, bundelde de boeiende geschiedenis van de afgelopen twee decennia in een boek. “Maar het zijn niet de meest fraaie bladzijden geworden uit de geschiedenis. Het is soms hallucinant wat zich hier in de achtertuin van de Antwerpse haven heeft afgespeeld.”

In 1998 leek het lot van Doel bezegeld. Het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de haven. Meer dan twintig jaar later bestaat Doel echter nog steeds en dat is uitsluitend te danken aan het koppig verzet van de resterende bewoners en vooral het actiecomité Doel 2020. Het werd destijds opgericht door ere-senator Ferdinand De Bondt en Jan Creve. De eerste is intussen jammer genoeg overleden. De tweede heeft de kroniek van de unieke strijd nu in een boek gegoten.

Jan Creve schreef al twee boeken rond Doel maar daarin werd vooral de argumentatie uiteen gedaan waarom het dorp niet mocht verdwijnen. In ‘Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder’ schetst Creve een tijdslijn, rijkelijk geïllustreerd met uniek fotomateriaal. “Een historiek van Doel 2020 bestond nog niet en het 20-jarig bestaan van onze actiegroep was het ideaal moment om eens te reflecteren op het verleden”, vertelt hij. “Het is eigenlijk een onwaarschijnlijk verhaal. Het boek leest niet zelden als een thriller, soms als pure horror. Wat zich hier heeft afgespeeld zijn niet de meest fraaie bladzijden uit de geschiedenis van Vlaanderen. Mensen werden weggepest en de eigen spelregels met de voeten getreden. Hoe de verschillende overheden steeds opnieuw hun gelijk probeerden te halen… en telkens weer werden teruggefloten door het gerecht.”

Al meer dan 100 rechtszaken op de teller

Jan Creve telde eens het aantal rechtszaken die Doel 2020 in de loop der jaren heeft aangespannen. “Dat zijn er meer dan honderd! Al drie generaties aan advocaten spannen zich in voor ons. Het begon bij Matthias Storme en daarna nam Igor Rogiers de fakkel over en nu is de derde generatie met onder meer Kristof De Spiegheleire mee op de kar gesprongen. We beschikken over een team van zes juristen. Het is bijzonder hoe die mensen zich hebben ingespannen om ons te helpen. Niettemin hebben al die rechtszaken ons ook fortuinen gekost. Ze hebben echter wel het verschil gemaakt. Doel was anders al lang begraven onder een laag baggerzand. Tijdens het schrijven van dit boek, kwam ik heel wat materiaal tegen waarvan ik de helft bijna vergeten was. Daarom is het goed dat deze kroniek werd gemaakt. Hopelijk worden er lessen uit getrokken.”

Pas drie jaar geleden kwam er voor het eerst toenadering en is de overheid beginnen praten met de actiegroep. “De jaren van verstand hebben in dit geval lang op zich laten wachten maar goed, het belangrijkste is dat we nu eindelijk rond de tafel zitten. In de beginjaren waren we zelf uiteraard ook heel militant maar dat was de enige manier om iets te bereiken. Niemand wilde immers luisteren. Zelf hebben we altijd de deuren voor dialoog opengehouden. Het was echter de overheid die systematisch de deur dichtgooide. Er is gelukkig nu gekozen voor dialoog in plaats van conflict. Minister Ben Weyts is zelf met ons komen spreken en er ligt nu een gedragen compromis op tafel. Toch is de strijd nog niet gestreden. Zo wil het gemeentebestuur van Beveren nog steeds niet samen met ons praten over een toekomstplan voor Doel. Het water is jammer genoeg voor sommigen nog altijd te diep.”

Verleden kunnen loslaten

Creve benadrukt dat het boek niet alleen over Doel gaat. “Het toont ook hoe verschillende partijen met heel uiteenlopende standpunten toch tot een compromismodel kunnen komen.” Zelf is hij alleszins na twintig jaar nog lang niet moegestreden. “Je moet abstractie kunnen maken van het verleden. Er zijn lelijke dingen gebeurd en gezegd maar als je dat niet kan loslaten, zit je nooit rond de tafel.”

Het boek ‘Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder’ is opgemaakt in groot formaat en luxueus uitgegeven. Het telt 144 pagina’s en bevat veel nooit eerder gepubliceerde foto’s. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel ’t Oneindig Verhaal in Sint-Niklaas of bij De Standaard-boekhandel. Het kan ook besteld worden door overschrijving van 24 euro op rekening van Doel 2020 BE 26 4186 0588 9129.