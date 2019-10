Interactieve natuurexpo in Hof ter Saksen toont ‘huisvesting’ van diersoorten Kristof Pieters

10 oktober 2019

11u11 1 Beveren In het kasteel Hof ter Saksen kan men nog tot en met 30 oktober de natuurexpo ‘Onder Dak’ gaan bekijken. De interactieve tentoonstelling laat de bezoekers kennismaken met de ‘huisvesting’ van verschillende dieren.

De expositie is een initiatief van de dienst Natuurontwikkeling van de gemeente, de Groep Signaal uit Kruibeke en de vzw Kunst Montmartre en is vooral gericht op kinderen. “Er staan interactieve hoeken opgesteld met elk hun eigen thema”, zegt natuurcoördinator Christa Maes. “Niet alleen over de dieren, maar vooral over hun woonplaats en habitat wordt gesproken. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de huid als dak. Elk dier heeft zijn eigen vel, zacht of stekelig, glad of ruw en die huid is hun pantser.” De expo is gratis toegankelijk op zondag van 14 tot 18 uur en op woensdag van 14 tot 17 uur. Op zondag 13 oktober is er een algemene rondleiding om 14.30 en 15.30 uur.