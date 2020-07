Infrabel vervangt stapsgewijs alle spoorwegovergangen op lijn Antwerpen-Gent door tunnels of bruggen Kristof Pieters

06 juli 2020

13u27 0 Melsele Infrabel heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een fietstunnel in de Gentstraat in Melsele. Tegelijk zal er een nieuwe parallelweg worden aangelegd tussen de Appelstraat en Beekmolenstraat. Het is de eerste fase van een veel groter project waarbij Infrabel de komende jaren stapsgewijs alle bestaande spoorwegoverwegen in Melsele en Beveren gaat sluiten.

Infrabel wil in Beveren gefaseerd de zes spoorwegovergangen op de drukke lijn Antwerpen-Gent sluiten. In de plaats komen er bruggen of tunnels. Hierdoor kan men de capaciteit verhogen op wat nu al de drukste spoorlijn van het land is. Infrabel sloot eerder al een akkoord met de gemeente. Die heeft intussen al een hele reeks pachtovereenkomsten stopgezet van gronden naast de spoorlijn. “Het vervangen van de kruisingen tussen het trein- en het wegverkeer komen niet alleen ieders veiligheid, maar ook de stiptheid van de treinen en de leefbaarheid ten goede”, klinkt het bij Infrabel. “Ook voor de nieuwe fietssnelweg langs de spoorlijn vormen kruisende wegen en overwegen een veiligheidsprobleem. Daarom dat we nu het hele traject gefaseerd gaan aanpakken.”

Brug vervangt twee overwegen

Twee jaar geleden werd al de eerste spooroverweg afgesloten, namelijk die van de Gentstraat. Fietsers en voetgangers kunnen er momenteel wel nog door. “Infrabel gaat nu een fietstunnel aanleggen zodat de overweg volledig kan verdwijnen”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Tegelijk wordt een parallelweg aangelegd tussen de Appelstraat en Beekmolenstraat ten zijden van de spoorlijn want ook deze twee spooroverwegen gaan definitief dicht. Tussen beide overgangen komt er een nieuwe brug die zal aansluiten op de rotonde in de Spoorweglaan. Aan het station van Melsele zal eveneens een fietstunnel worden aangelegd.”

De overweg in de Pauwstraat in Melsele zal binnen dit en tien jaar ook sluiten. Hier voorziet Infrabel eveneens een fietstunnel. Als alternatief voor het wegverkeer zal de Fortstraat verbreed worden zodat auto’s kunnen omrijden via de brug aan de Krijgsbaan.

De bouw van de fietstunnel in de Gentstraat en de aanleg van de parallelweg naast het spoor moeten volgend jaar al voltooid zijn. “Het is het startschot van een hele reeks werken die elkaar zullen opvolgen”, legt Van Roeyen uit. “Het is een soort kettingreactie want elke ingreep die je doet heeft natuurlijk een effect. Daarom dat al die werken kort op elkaar zullen volgen.”

Ook overweg N485 gaat dicht

Ook op het grondgebied Beveren staan er nog drastische ingrepen op het programma. De belangrijkste is de sluiting van de spoorwegovergang van de Haasdonkbaan (N485). De gewestweg zal in de toekomst worden afgebogen naar de Oude Baan richting viaduct. Op de plaats van de overweg komt een fietstunnel. De spooroverwegen Doornpark en Kwakkelhoek tot slot zullen vervangen worden door een brug die dan ook de kmo-zone zal ontsluiten. Het wegnemen van alle gelijkgrondse spoorkruisingen zal ook gevolgen hebben voor het vele sluipverkeer. Dat zal zich namelijk veel moeilijker een weg kunnen banen van en naar de E17.