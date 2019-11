Indoor atletiekhal vanaf december in gebruik: “Veel clubs zijn jaloers op zo’n infrastructuur” Kristof Pieters

12 november 2019

17u38 3 Beveren Een aannemer is bezig met de laatste afwerkingen van de nieuwe indoor atletiekhal in de sportzone van Beveren. Bij atletiekclub Volharding wordt er afgeteld naar 1 december want dan wordt de hal in gebruik genomen. Atleten kunnen er sprint, verspringen, hoogspringen en zelfs polsstokspringen trainen bij alle weersomstandigheden. “Het is een unicum in Vlaanderen dat een atletiekclub over zo’n infrastructuur beschikt”, beseft voorzitter Bert Van Houts.

Tijdens de voorbije editie van Levensloop werd de nieuwe indoorhal al een keer gebruikt maar de atletiekclub Volharding moet nog een paar weken wachten vooraleer ze de accommodatie in gebruik kan nemen. De gemeente trok 2,3 miljoen euro uit voor een nieuwbouw met een cafetaria, kleedkamers en een indoorhal. Volharding zal de cafetaria uitbaten en huurt de rest van de infrastructuur. Het is een hemelsbreed verschil met de ‘tijdelijke’ gebouwen die er uiteindelijk dertig jaar hebben gestaan. Destijds was er een ‘varkensstal’ op de kop getikt die de atletiekclub uit de nood moest helpen maar het gebouw stond er iets langer dan voorzien. Omdat de stookkosten de pan uit swingden en een nieuwbouw voordeliger bleek dat renovatie en uitbreiding, werd beslist om alles te slopen.

De werken gingen in september vorig jaar van start en moesten normaal een jaar later klaar zijn. “Er is een lichte vertraging geweest van enkele maanden maar op 1 december gaan we alles in gebruik kunnen nemen”, zegt voorzitter Bert Van Houts. “De officiële opening is gepland op 28 november en op 30 november gooien we de deuren open voor de leden. Iedereen is natuurlijk enorm benieuwd naar het eindresultaat. De indoor trainingshal is uiteraard het paradepaardje. Er zijn verschillende disciplines mogelijk zoals sprint, verspringen, hoogspringen, kogelstoten en discuswerpen en zelfs polsstokspringen. Voor de werpnummers wordt er wel een net gespannen. Het spreekt voor zich dat niet alle disciplines gelijktijdig uitgeoefend kunnen worden.”

Lichtjes verwarmd

De trainingshal is 1.264 vierkante meter groot en wordt heel lichtjes verwarmd. Door te kiezen voor zonnepanelen, ledverlichting en balansventilatie zal de energiekost zeer laag blijven.

Atletiekclub Volharding is blij met het resultaat. “We beseffen dat het geen evidentie is om als club over zo’n infrastructuur te beschikken”, vervolgt Van Houts. “Dit is vrij uniek in Vlaanderen.” Om die reden kende de Vlaamse regering een fraaie subsidie toe van 532.146 euro. “Er zijn al heel wat clubs uit de ruime omgeving die komen aankloppen om er gebruik van te mogen maken”, bevestigt Van Houts. “We zijn nu bezig met het samenstellen van een kalender en die is intussen goed gevuld. Voor de atleten zal het een enorme luxe zijn om binnen te kunnen trainen. Sprint kan je nog bij regenweer als er niet te veel wind is, maar polsstokspringen is bijvoorbeeld erg weergevoelig. Dat onze atleten nu een heel jaar door in perfecte omstandigheden kunnen trainen, zal de resultaten ongetwijfeld alleen maar ten goede komen.”