Indaver haalt afvalenergiecontract van 400 miljoen euro binnen in Schotland Kristof Pieters

12 augustus 2019

18u39 0 Beveren Het afvalverwerkend bedrijf Indaver heeft een contract getekend om een afvalenergiecentrale te exploiteren voor enkele gemeenten in het noordoosten van Schotland. Het contract heeft een waarde van 400 miljoen euro. Er zal jaarlijks zo’n 150.000 ton huishoudelijk afval verwerkt worden voor de productie van elektriciteit.

Het afvalenergieproject in het Schotse Aberdeen werd toegekend aan Indaver en Acciona. De centrale zal door Acciona worden gebouwd, terwijl Indaver de afvalenergiecentrale gedurende twintig jaar zal exploiteren.

De centrale zal elektriciteit produceren voor het nationale elektriciteitsnet en ook de levering van warmte aan nabijgelegen woningen en industrie wordt voorzien. Ze moet tegen januari 2022 in gebruik genomen worden. Indaver voorziet hiertoe in de aanwerving van een veertigtal medewerkers.

Topman Fernand Huts, die Indaver enkele jaren geleden overnam, reageert tevreden. “We zijn fier dat Indaver dit contract kan binnenhalen. Het bewijst dat Indaver niet alleen over de nodige expertise beschikt maar ook van ons de ruimte krijgt om haar expansie binnen en buiten Vlaanderen verder te zetten. In grote delen van de wereld is de nood aan duurzame oplossingen voor de geproduceerde afvalstoffen enorm. Oplossingen die we vanuit onze Vlaamse ervaring kunnen bieden.”