Incident met lekkende container bij MPET onder controle, perimeter afgebouwd en Sint-Antoniusweg terug vrijgegeven Kristof Pieters

09 januari 2020

11u03 0 Doel De hulpdiensten zijn er voorbije nacht in geslaagd om het incident met de lekkende container bij MPET onder controle te krijgen. Een deel van de terminal is sinds woensdagochtend ontruimd nadat de temperatuur in de tank gevaarlijk opliep. Intussen is de temperatuur afgenomen en het ontploffingsgevaar geweken waardoor de perimeter kon worden afgebouwd.

Een deel van de containerterminal van MPET aan het Deurganckdok werd woensdag ontruimd nadat een lek aan een container met ontvlambaar methylmethacrylaat werd vastgesteld. Als deze vloeistof in contact komt met lucht, geeft dit een reactie die een ontploffing kan veroorzaken. Bijkomend probleem was dat de temperatuur in de tank gevaarlijk hoog begon op te lopen.

In een poging om de toestand van de container te stabiliseren, heeft de brandweer van Hulpverleningszone Waasland de inhoud van de container proberen te koelen via het koelsysteem van de container zelf. Tegelijkertijd werd de isolatiemantel van de container verwijderd om ook extern te koelen. Op dat moment werd vastgesteld dat de temperatuur van de container hoger was dan initieel kon gemeten worden.

Dat was het sein voor een verdere evacuatie van de MPET-terminal en een uitbreiding van de veiligheidsperimeter tot 500 meter. Ondertussen hadden de hulpverleningsdiensten alle voorzorgsmaatregelen genomen om de gevolgen van een ontploffing zo maximaal mogelijk te neutraliseren. Er werd beslist om de container verder te blijven koelen.

De hulpdiensten slaagden er in de tweede helft van de nacht alsnog in een nieuwe temperatuurmeting te doen. Omdat de temperatuur duidelijk afgenomen was, werd om 4 uur beslist de perimeter af te bouwen, waarbij de Sint-Antoniusweg en de voorkaai opnieuw werden vrijgegeven.

De brandweer van Hulpverleningszone Waasland zal de betrokken container verder blijven koelen totdat hij veilig kan afgevoerd worden.